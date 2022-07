Treinverkeer tussen Hasselt en Diest al hele voormiddag verstoord door chemisch lek

Hasselt/Diest

In de nacht van woensdag op donderdag is in Diest een goederentrein tot stilstand gebracht omdat een chemisch vat aan het lekken was. Uiteindelijk bleek het om een ongevaarlijk product te gaan. Maar door de controle was het treinverkeer tussen Diest en Hasselt donderdagvoormiddag nog onderbroken.