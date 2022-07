Kim Jong-un dreigt: “Bereid om kernwapens te ontplooien bij confrontatie met VS”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezegd dat zijn land bereid is om de nucleaire ontradingstroepen te ontplooien bij een militaire confrontatie met de VS en Zuid-Korea.

“De nucleaire ontradingstroepen van ons land zijn ook klaar om hun absolute macht te ontplooien op een betrouwbare, precieze en snelle manier in te zetten”, zei Kim Jong-un in een toespraak in Pyongyang. Het leger is “perfect voorbereid” op elke militaire confrontatie met de Verenigde Staten, zei hij, bij de toespraak voor veteranen van de Koreaanse oorlog (1950-1953).

In juni dreigden de VS en Zuid-Korea met meer sancties en zelfs een herziening van de militaire aanwezigheid, in geval van een nieuwe nucleaire test door Noord-Korea. Deze week hield het Amerikaanse leger nog schietoefeningen in Zuid-Korea, met onder andere Apache-aanvalshelikopters, voor het eerst sinds 2019.

De Noord-Koreaanse leider uitte ook kritiek op de nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol, die sinds mei aan de macht is en had beloofd strenger te zijn tegenover het buurland. “Spreken over een militaire actie tegen onze natie, dat wapens bezit die zij het meest vrezen, is absurd en een heel gevaarlijke zelfdestructieve daad”, zei hij. Volgens hem zou het leger onmiddellijk reageren op zo’n “gevaarlijke poging en zouden de regering van Yoon Suk-yeol en zijn leger vernietigd worden”.

Volgens Leif-Eric Easley, professor aan de universiteit Ewha in Seoel, heeft de retoriek van de Noord-Koreaanse leider “buitenlandse bedreigingen” nodig om zijn regime te rechtvaardigen, dat gericht is op militaire uitgaven bij een economie in moeilijkheden. “De nucleaire en ballistische programma’s van Noord-Korea zijn in overtreding met het internationaal recht, maar Kim probeert zijn destabiliserende wapenontwikkeling af te schilderen als een gerechtvaardigde poging tot zelfbescherming.”