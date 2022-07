Peter Sagan start op WK e-mountainbike: “Het wordt een feestje”

De Tour de France is net zoals de rest van het seizoen geen groot succes geworden voor Peter Sagan. De 32-jarige Slovaak van TotalEnergies neemt nu een korte break, voor hij eind augustus opnieuw competitie treedt. Onder meer de Hamburg Cyclassics, de Bretagne Classic en de GP’s van Québec en Montréal staan voor het WK op zijn programma, maar ook het WK elektrische mountainbike, op vrijdag 26 augustus in het Franse Les Gets. Het ideetje kwam blijkbaar van Specialized, de fietsconstructeur waar Sagan al jaren het uithangbord van is. “Maar ik zal er niet competitief kunnen zijn en daar ga ik niet voor”, waarschuwt Sagan in de Gazzetta dello Sport. “Voor mij wordt het een feestje.” In 2020 werd Tom Pidcock nog wereldkampioen E-MTB.