Hoezo, energiecrisis? Shell maakt recordwinst van 11 miljard euro, TotalEnergies verdubbelt winst

jvh Bron: The Guardian, Reuters

Shell maakte in het laatste kwartaal – tussen april en juni – ongeveer 11,3 miljard euro winst. Dat was nog eens 26 procent meer dan het vorige record… dat gevestigd werd in het vorige kwartaal, tussen januari en maart. 7,7 miljard euro zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Het Franse TotalEnergies verdrievoudigde dan weer haar winst naar 5,6 miljard euro, en het Amerikaanse Exxon liet al verstaan dat ook zij een recordwinst van zo’n 15,6 miljard euro zouden kunnen laten optekenen.

Shell-CEO Ben van Beurden erkende in een persbericht “de gigantische uitdagingen waar consumenten, overheden en bedrijven samen voor staan als gevolg van volatiele markten”, maar argumenteerde dat zijn bedrijf “haar financiële kracht gebruikt om te investeren in de betrouwbare energiebevoorrading die de wereld vandaag nodig heeft, en om echte en gedurfde stappen te zetten om de uitstoot van koolstof te verminderen.”