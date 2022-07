Britse nationale veiligheidsadviseur: “Zelfs tijdens Koude Oorlog stonden we nooit dichter bij kernoorlog”

Volgens Lovegrove verdwijnen er steeds meer informele manieren waarop de grootmachten van de wereld met elkaar communiceren, en stijgt daardoor de kans op een accidentele escalatie. “Tijdens de Koude Oorlog kwamen de twee grote blokken – de Sovjet-Unie en de NAVO – tot een begrip van elkaars doctrine, maar dat begrip is er vandaag niet”, zei hij tijdens een toespraak voor het Center for Strategic and International Studies in Washington DC. “Het is onduidelijk wat men vandaag in Moskou en Peking wil, laat staan Pyongyang of Teheran.”

“Tijdens de Koude Oorlog hadden we het voordeel van onderhandelingen en dialogen, waardoor we steeds beter begrepen wat de Sovjets wilden en konden, en vice versa. Beide blokken waren zeker genoeg van hun stuk zodat we niet per ongeluk in een kernoorlog belandden. Maar vandaag zijn die fundamenten er niet met andere landen die ons in de toekomst misschien zouden kunnen bedreigen – met name China.”

Gesprekken met China over Taiwan

Lovegrove is dan ook een groot voorstander van het plan van de Amerikaanse president Joe Biden om de gesprekken met China weer aan te knopen. Zo zou hij donderdag voor het eerst sinds maart nog eens bellen met de Chinese president Xi in een poging om de oplopende spanningen over Taiwan te temperen.

Nancy Pelosi, de fractieleider van de Democratische partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, brengt deze week een bezoek aan Taiwan, tot grote woede van Peking. Het Taiwanese leger is daarop begonnen met grote legeroefeningen, waarbij een Chinese invasie van het eiland gesimuleerd wordt. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, en is vastberaden om het land weer in te lijven – desnoods met geweld.

Oekraïne

Ook het conflict in Oekraïne draagt uiteraard bij tot globale instabiliteit, aldus Lovegrove. “Het is ondertussen meer dan 150 dagen geleden sinds Poetin zijn illegale oorlog begon. Ik vrees dat dit conflict past in een patroon waarbij Rusland bewust roekeloos handelt, in een poging om de internationale veiligheidsorde te ondermijnen.”