Nieuwe Union-spits neemt met bizar doelpunt afscheid van Duitse derdeklasser

In een match tegen het tweede elftal van Borussia Dortmund, de eerste van het nieuwe seizoen, profiteerde Nilsson van een enorme blunder van doelman Unbehaun. Die gooide de bal voor de voeten van de Zweedse spits omdat hij dacht dat er een overtreding (of buitenspel) was gefloten. De opportunistische Nilsson nam het geschenk met veel plezier aan. Een memorabel afscheidsdoelpunt. Of zoals de Duitse club het zelf zegt: “Blitzschnell geschaltet und eiskalt verwandelt!”

