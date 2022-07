Na jaren van klachten van buurtbewoners moet populaire zomerbar Zanzibar sluiten: “Totaal onverwacht”

Zanzibar, de pop-up zomerbar in Peizegem die tot 50.000 bezoekers per zomer lokt, moet sluiten. Dat staat in een arrest van de Raad van State. Buurtbewoners, die naar eigen zeggen “omwille van bedreigingen” niet meer in de media willen komen, hadden een procedure ingeleid.

“De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem van 24 maart 2022 houdende ’Goedkeuring voor het organiseren van een pop-up bar ‘Zanzibar’ op percelen grond gelegen Dahliastraat zn. voor de periode van 27 mei 2022 tot en met 3 september 2022 + vergunning geluid en drank.”

Tegenkamping

Zo staat het letterlijk in het besluit van het arrest van de Raad van State, dat woensdag werd overgemaakt aan alle partijen: de buurt, de gemeente, de Vlaamse overheid… Buurtbewoners leven al langer in onmin met de organisatoren van de zomerbar, die daardoor al sinds de start van Zanzibar in 2017 af te rekenen hebben met tegenkamping.

Omwonenden schermden daarbij onder andere met wetgeving aan over lawaaioverlast, ruimtelijke ordening, goed bestuur, inbreuken tegen de pop-up wetgeving, mobiliteit en veiligheid.

Maar vandaag willen de buurtbewoners zelf niet meer in de media te reageren “wegens belaging en bedreigingen”. Wim Walravens, mede-zaakvoerder van Zanzibar reageert op onze vraag via een tekstbericht dat er pas donderdag officieel een communicatie zal komen vanuit de organisatie.

Voorwaarden

Het Merchtemse gemeentebestuur steunde Zanzibar van in het begin, maar onder beperkende voorwaarden qua mobiliteit, openingsuren, en andere uitbatingsvoorwaarden, waartegen de buurt dus actie ondernam.

Burgemeester Maarten Mast (LVB): “ Ik nam zonet kennis van het arrest. Vanavond (woensdag) zitten we met onze raadsman samen. De auditeur van de Raad van State had een ander besluit. We gaan morgen communiceren over wat er nu verder moet gebeuren. Dit is totaal onverwacht.”