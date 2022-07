Turkse fans scanderen “Vladimir Poetin” tijdens duel met Dinamo Kiev, maar Oekraïeners kegelen hen uit Champions League

De Oekraïense recordkampioen plaatste zich voor de derde kwalificatieronde na een 2-1-overwinning in Istanbul, pas bereikt na verlenging. Arbiter Massimiliano Irrati deelde liefst veertien gele kaarten uit, eerlijk verdeeld over beide teams. Eén speler van de thuisclub, Ismail Yuksek, kreeg er twee en moest in de 53e minuut naar de kant. De ‘thuiswedstrijd’, vanwege de oorlogssituatie in het Poolse Lodz gespeeld, was in 0-0 geëindigd. Dinamo Kiev, dat sinds de Russische inval in Oekraïne alleen nog vriendschappelijke duels speelde, treft in de volgende ronde het Oostenrijkse Sturm Graz.

Op beelden van de ‘Vladimir Poetin’ zingende fans kwamen veel reacties op social media. Verwacht wordt dat de UEFA met een statement komt.

Dinamo Kiev-coach reageert teleurgesteld

“Betreurenswaardig”, zo liet Dinamo Kiev-coach Mircea Lucescu na afloop weten aan de krant Fanatik. Uit protest was de inmiddels 76-jarige Roemeense coach na de wedstrijd niet naar de persconferentie gekomen. “Op het veld verliep alles zoals gepland, maar met dergelijke uitlatingen van fans in de tribunes hadden wij geen rekening gehouden.” Fener-coach Jorge Jesus wou niet reageren op het voorval.