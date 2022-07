Belg rijdt kwart minder met auto dan voor coronacrisis, vooral jongeren laten wagen staan

De Belg heeft in de eerste jaarhelft van 2022 bijna een kwart (23 procent) minder kilometers met de auto gereden dan in precoronajaar 2019. Vooral jongeren (18-34) laten de wagen staan. Hun aandeel in de autokilometers daalde van 55 procent in 2019 tot 45 procent in 2022. Dat blijkt donderdag uit de mobiliteitsbarometer van veiligheidsinstituut Vias.

In totaal is het aantal kilometers dat met de auto wordt afgelegd, gedaald van 57 procent voor de pandemie (in 2019) tot 52 procent in 2022.

Anderzijds wordt het gebruik van het openbaar vervoer, dat tijdens de pandemie sterk was terugggelopen en in 2021 nog slechts 8 procent van het aantal afgelegde kilometers vertegenwoordigde, opnieuw populairder. In de eerste zes maanden van 2022 werd bijna 11 procent met het openbaar vervoer afgelegd. Dat is bijna evenveel als voor de pandemie (12% in 2019).

De elektrische fiets wint enorm aan populariteit. In 2017 zei slechts 3 procent een elektrische fiets te gebruiken, ten opzichte van 5 procent in 2019 en 7 procent in de eerste helft van 2022. De e-bike blijft het populairst bij 55-plussers. In Vlaanderen worden bijna evenveel kilometers afgelegd met een elektrische fiets als met een gewone fiets.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 legde de gemiddelde Belg voor alle verplaatsingen samen 33 kilometer per dag af. Dat is meer dan vorig jaar (27 km) maar bijna 20 procent minder dan in precoronajaar 2019 (40 km).