Marita (75) trok aan alarmbel tijdens kamp van scouts: “Het was precies een leger woeste Vikingen”

De scouts van Wilrijk bestaan dit jaar zestig jaar. Hun zomerkamp zou een groot feest worden. Helaas. De eerste nacht in Samrée, een gehuchtje bij La Roche in de Ardennen liep het al mis. Burgemeester Guy Gilloteaux (MR) wilde hen er weg omdat ze voor te veel overlast zorgden. Met name voor één buurvrouw, de Kempense Marita Simons (75), die zeven jaar geleden van Rijkevorsel naar het dorp verhuisde. “Te veel is te veel”, zegt Simons.