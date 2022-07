Herentals kleurt groen om lokale held te verwelkomen: “We gaan naar een recordeditie van het na-Tourcriterium”

Herentals telt 21.000 inwoners, maar het zou niet verbazen als er donderdag dubbel zo veel mensen in de straten van het centrum staan. De topattractie van het jaarlijkse wielercriterium is deze keer immers een lokale jongen die ook de massa van buiten de stad beroert. We gingen al eens een kijkje nemen tijdens de voorbereidingen.

“GEEF ONS ADEMRUIMTE”, schreeuwt een rood-witte affiche op een raam van een woonhuis in de Sint-Waldetrudisstraat in Herentals. “Wij willen hier geen overrompeling en geen verkeersinfarct. Behoud de rust in onze buurt.”

Een mens kan alleen maar sympathiseren met zo’n hartenkreet, maar de bewoner zal donderdag voor minstens één dag zijn verlangen naar rust opzij moeten schuiven. Een stadsgenoot met een groen truitje zal dan een paar tientallen keren voorbij zijn voordeur fietsen en daar gaat zo veel volk naar komen kijken dat de mensen over het volledige parcours in de binnenstad minstens twee en hoogstwaarschijnlijk drie rijen dik zullen staan. De overrompeling zal massaal zijn, de ademruimte minimaal.

Ademruimte zal voor een andere keer zijn. — © Joris Herregods

Tegenover de Delhaize op de Grote Markt tillen arbeiders loodzware geluidsboxen een bovenmaats podium op. In de viptent aan de andere kant van de lakenhal sleuren ze met stoelen en tafels voor de meer dan duizend zéér belangrijke mensen die zich hier donderdag komen vermeien. De tent hebben ze gewoon rond het standbeeld voor de helden van de Boerenkrijg gebouwd. De strijdvaardige brigand past er nog net in. Voor de neogotische zuil achter hem hebben ze een gat in het dak moeten maken.

De viptent hebben ze gewoon rond het standbeeld van de Boerenkrijg gebouwd. — © Joris Herregods

De mensen van het podium en de viptent zijn de enigen die voor hun werk betaald worden. Die taak heeft de organisatie Herentals Fietst en Feest uitbesteed. Alle andere medewerkers zijn vrijwilligers. “We zijn met 249”, zegt Sven Vermeulen van het organisatiecomité. Sven is van Lichtaart (Kasterlee), maar krijgt volgens zijn collega Kristof Van Mensel gedurende twee dagen asiel in Herentals, “omdat hij zo goed kan werken”.

Twee dagen ja, want ook vrijdag belooft het in het centrum nog volle bak te worden met gratis optredens van onder andere K3, Willy Sommers en De Kreuners.

De vrijwilligers tappen bier, kuisen toiletten, plaatsen hekken, trekken elektriciteitskabels, bemannen toiletten en oversteekposten of vliegen van hot naar her om brandjes te blussen, zoals Aaron Callaerts. ‘Werkbeest’ staat op zijn T-shirt en dat klopt, want de 18-jarige jongeman heeft maar net tijd genoeg om te poseren voor een foto voor hij alweer een dringende klus moet klaren.

Kristof Van Mensel en Sven Vermeulen van de organisatie zijn trots op hun ‘werkbeest’ Aaron Callaerts. — © Joris Herregods

Kristof denkt dat het een overrompeling wordt. “We hebben topjaren gehad met Boonen en Sagan, maar nu er ene van ons de onbetwiste wielerheld is en met het mooie weer dat ze voorspellen, gaan we naar een recordeditie.”

Hij roept de fans op om zich te verspreiden over het parcours. “Op de Grote Markt kan maximaal 10.000 man staan. Maar het parcours is 1,8 kilometer lang. Als ze overal twee rijen dik staan, kan er nog eens 20.000 man bij.”

Groen

Ze hebben iedereen langs het parcours opgeroepen om iets groens te dragen of hun huizen groen te versieren. Zelf geven ze het goede voorbeeld door de Lakenhal met groene spots te verlichten. Hetzelfde gaan de broers Engelen met hun café Sportlokaal Druyts doen.

In een juwelierszaak op de hoek met de Zandstraat hangt een blonde vrouw een groen spandoek met zwarte letters uit het venster van de eerste verdieping. Gelukwensen aan een inwijkeling uit Lille, zo blijkt. Zelf gaat Elsa Jacobs, net als vele andere winkeliers in Herentals, de zaak sluiten donderdag. “Met al dat volk is er toch geen doorkomen aan.” Elsa gaat kijken langs het parcours. Voor de ambiance vooral, want als je de coureurs zelf wil zien, kun je beter de herhaling van een trage veldrit opzetten.

Elsa Jacobs volgt de oproep van de organisatoren om Herentals groen te kleuren. — © Joris Herregods

Gelukkig is groen een modekleur dit jaar. De meeste Herentalse boetieks op het parcours hebben hun paspoppen in groene outfits gestoken. Zo ook Anne in de Sint-Waldetrudisstraat. Als de groene held straks voorbijfietst, kan hij meteen een schoon kleedje uitkiezen voor zijn madam, zodat ze na de koers samen volledig assorti de bloemen kunnen buitenzetten op het feest in hun eigen stad. Want na de koers speelt ene dj Wout ten dans.

De modekleur is groen deze week, ook bij boetiek Anne — © Joris Herregods

“Het wordt een ramp”, zegt Jef Engelen van café Druyts half panikerend, half zijn geluk niet gelovend. “Vanuit heel België leggen ze bussen in. En wij hebben maar één damestoilet.”

Een kampioenentrui made in Herentals hebben de broers Engelen van Sportlokaal Druyts al, een groene nog niet. — © Joris Herregods

Feest van 's middags tot 's nachts Voorprogramma 13u - 13.40u: presentatie Vlaamse Wielerschool op het parcours

presentatie Vlaamse Wielerschool op het parcours 13.40 - 15.30u: demonstratie Vlaamse Wielerschool op Markt Noord

demonstratie Vlaamse Wielerschool op Markt Noord 14.30 - 15.45u: G-wegcriterium

G-wegcriterium 16u - 16.55u: AG Insurance Trofee (bedrijvenkoers)

AG Insurance Trofee (bedrijvenkoers) 16.55u - 17u: prijsuitreiking bedrijvenkoers

prijsuitreiking bedrijvenkoers 17 - 18u: wedstrijd vrouwen elite Na-Tourcriterium 18.30 - 19.15u: voorstelling renners op Grote Markt

voorstelling renners op Grote Markt 19.15 - 19.30u: Voorstelling van de deelnemers op het parcours

Voorstelling van de deelnemers op het parcours 19.30u - 22u: na-Tourcriterium (92 kilometer, vijftig rondes)

na-Tourcriterium (92 kilometer, vijftig rondes) 22u - 22.15u: Huldiging

Huldiging 22.30u - 3u: Afterparty op Markt Noord

© Joris Herregods

Burgemeester verwacht meer dan 20.000 bezoekers: "Kom alsjeblieft met de fiets" “Dat we ons aan een groots volksfeest mogen verwachten”, beseft burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Om het in wielertermen te zeggen: dit wordt waarschijnlijk een editie hors catégorie. Met alle diensten hebben we alles tot in de puntjes doorgenomen. Maandag hadden we nog een veiligheidsoverleg. We verwachten minstens 20.000 toeschouwers. Vooral tijdens de voorstelling van de renners moeten we alles in goede banen leiden. Ik ga ervan uit dat we de Markt niet moeten afsluiten. Al zullen we dat wel doen als het nodig is om de veiligheid te garanderen.” De burgemeester doet ook een oproep om de wagen thuis te laten, om te vermijden dat de toegangswegen dichtslibben. “Aan de mensen uit de omgeving vragen we om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Wie in de omliggende dorpen woont, kan het openbaar vervoer gebruiken.” (lver)

Medeorganisator Erwin Vervecken: "Wout aan de start krijgen, was een topprioriteit" Voor Wout van Aert wordt het de eerste deelname aan het na-Tourcriterium van ‘zijn’ Herentals sinds hij een echte wereldvedette is. In 2019 kwam de Kempenaar zwaar ten val in de Tour, nadien was corona de spelbreker. “De komst van Wout was voor ons een topprioriteit”, zegt Erwin Vervecken, een van de verantwoordelijken voor de invulling van het deelnemersveld. “De meeste aandacht gaat nu naar zijn knappe prestaties in de Tour, maar niet vergeten dat hij ook een puik voorjaar heeft gereden.” Net als Van Aert verhuisde Vervecken ooit van Lille naar Herentals. En ook hij is drievoudig wereldkampioen veldrijden. “Maar daar stopt de vergelijking dan wel”, lacht Vervecken. “Welke term je ook gebruikt voor Wouts prestaties, superlatieven schieten tekort. Dat zal blijken als ik hem naar de viptent en het podium moet begeleiden. Ik denk niet dat de mensen dan mijn naam zullen roepen.” (lver)