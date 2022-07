Slaande ruzie tussen coach en technisch directeur Torino stiekem gefilmd: “Toon wat respect voor iemand die je altijd verdedigt bij die eikel”

Coach Juric is al een tijdje ongemakkelijk omdat de Italiaanse club een aantal basisspelers in het tussenseizoen heeft laten gaan, zonder ondertussen volwaardige vervangers aan te trekken. Daarop trok technisch directeur Vagnati naar Oostenrijk om zijn coach te kalmeren. Duidelijk zonder succes, zo bleek uit een video die stiekem (door een speler?) vanaf een balkon gefilmd werd en online werd geplaatst.

“Ik maak de selectie”, schreeuwt Vagnati tegen zijn coach, waarop Juric repliceert met “Je doet geen kl*te”. Vagnati barst vervolgens woedend uit. “Toon wat respect voor iemand die je altijd verdedigt bij die eikel”, roept hij over Torino-voorzitter Urbano Cairo.

’s Avonds probeerde Vagnati voor de camera van Sky Sports het brandje te blussen. “Het was niet leuk om te zien, maar als twee mensen de dingen goed willen doen, kan zoiets gebeuren. De club doet er alles aan om zo snel mogelijk spelers te halen. Na die discussie met Juric hebben we elkaar nog omhelst. Wanneer we discussiëren zeggen we soms dingen zonder nadenken.”