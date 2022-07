68 miljoen dollar voor twee seizoenen: jackpot voor James Harden bij Philadelphia 76’ers

James Harden, die volgende maand 33 kaarsjes mag uitblazen, blijft bij Philadelphia 76’ers. De guard kwam in februari over van Brooklyn Nets en heeft het naar zijn zin bij Joel Embiid en co. Hij tekende een contract voor twee jaar, goed voor 68 miljoen dollar extra op zijn rekening. Hij begint in oktober aan zijn veertiende NBA-campagne. Hij verdiende, zonder sponsordeals, tot nu toe 272 miljoen dollar.

James Harden zijn contract liep deze zomer af en kon naar een ploeg naar keuze trekken, maar hij besloot in Philadelphia te blijven. “The Beard” voelt zich “thuis” in Philadelphia. Het komende seizoen strijkt de guard 33 miljoen dollar op, in het daaropvolgende jaar verhoogt dat bedrag naar maar liefst 35 miljoen dollar. “Dat kunnen we omdat we minder geld uitgaven om nieuwe spelers aan te trekken. We zijn enorm blij dat de tienvoudige NBA All-Star opnieuw getekend heeft bij Philadelphia 76’ers,” klinkt het bij de organisatie van de Sixers.

Bij die hoge prijs hoopt Philadelphia dat Harden op sportief vlak iets kan teruggeven aan de ploeg. Zoals altijd, is een NBA-titel het einddoel. De MVP van de NBA in 2018 is ex-Oklahoma City Thunder, Houston Rockets en Brooklyn Nets. Hij kon echter nog nooit een NBA-titel vieren. Met Team USA won hij op de Olympische Spelen in Londen 2012 wel goud en in 2014 werd hij met Amerika op het WK in Spanje wereldkampioen. Niet alleen zijn loon maar ook met sponsordeals maakt van James Harden één van de best betaalde sporters in Amerika. In 2015 tekende hij een lucratieve “deal” met Adidas: goed voor maar liefst 200 miljoen dollar en over een periode van dertien jaar.