Strengere gokmaatregelen op komst: “Maar er zijn nog veel achterpoortjes”

Mensen die in ons land online gokken – op websites als Unibet of Betfirst – zullen vanaf eind oktober nog maximaal 200 euro per week op hun speelrekening kunnen storten.

“De maatregel maakt deel uit van de strijd tegen het toenemend aantal gokverslavingen”, aldus justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die ook de alomtegenwoordige gokreclame stevig aan banden wil leggen.

In ons land kampen zo’n 100.000 à 180.000 mensen met een gokstoornis, van wie 40.000 à 50.000 ernstig verslaafd zijn aan kansspelen. Wat tot drama’s leidt, aldus nog de minister, die wijst op gokverslaafden die de familiale bankrekening plunderen of door hun gokverslaving een enorme schuldenberg opbouwen. Vandaar de ingreep.

Maar verslavingsexperts bekijken de nieuwe maatregel als een “kleine stap vooruit, met de nodige achterpoortjes”. “De speellimiet geldt immers per online gokwebsite”, zegt Tom Evenepoel, coördinator bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). “Volgens de Kansspelcommissie zijn er in ons land 35 gokwebsites. In theorie zou een gokverslaafde per week dus nog steeds 7.000 euro kunnen inzetten. Veel beter zou zijn dat je per speler een duidelijke speellimiet invoert, over alle mogelijke gokactiviteiten heen, zowel online als offline.”

De minister begrijpt de kritiek, “maar zo’n allesoverkoepelende speellimiet is op korte termijn gewoon niet uitvoerbaar. Dan liever de huidige, wel haalbare verstrenging naar 200 euro. Een speler heeft bovendien gemiddeld spelersaccounts bij 3 à 4 gokwebsites, niet bij alle 35”.

Identiteitskaart

De initiatieven om gokken strenger aan banden te leggen volgen elkaar in sneltempo op, na enkele vernietigende rapporten over het gokken in ons land. Zo kwamen er ook al strengere regels voor gokken via krantenwinkels, nadat experts ervoor waarschuwden dat almaar meer krantenwinkels uit winstbejag tot gokkantoor vervelden.

Nieuw is ook dat wie via een wedkantoor zoals Ladbrokes – er zijn er zo’n 500 in ons land – een gokje waagt, vanaf 1 oktober zijn identiteitskaart moet voorleggen. Die wordt vergeleken met een databank van de Kansspelcommissie die de zogenaamde uitgesloten spelers bevat, mensen met een gokverslaving die zich uit bescherming op die lijst lieten zetten. Zij hebben hierdoor nu al geen toegang meer tot (online) casino’s of kansspelenautomaten, waar de identiteitscontrole eerder al is ingevoerd en straks dus ook niet tot wedkantoren.

De sector van de wedkantoren – naast Ladbrokes bijvoorbeeld ook Bingoal – is erg kritisch voor het feit dat hun klanten straks allemaal hun identiteitskaart moeten tonen, en dat de overheid de identiteitsgegevens vervolgens 10 jaar lang bijhoudt: “Een gokje van 5 euro op een paardenrace betekent dat je bij de overheid 10 jaar lang als gokker geboekstaafd staat”, zegt Tom Stammeleer van de beroepsvereniging BVWK. “Terwijl er geen enkele controle is op wie in de krantenwinkel elke week voor honderden euro’s producten van de Nationale Loterij koopt.” Hij beklemtoont ook dat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State erg kritisch waren voor deze nieuwe regel.

In de Kamer beklemtoonde Van Quickenborne dat er rekening wordt gehouden met de opmerkingen van beide controle-instanties. Er wordt daarom gewerkt aan een subtieler controlesysteem dan het telkens moeten bovenhalen van je identiteitskaart, bijvoorbeeld eerder op basis van de elektronische handtekening.