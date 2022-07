Camping met 400-tal mensen ontruimd wegens natuurbrand in zuidoosten van Frankrijk

In Castellane, in het zuidoosten van Frankrijk, is woensdagavond een camping met een vierhonderdtal kampeerders uit voorzorg ontruimd wegens een natuurbrand. Dat meldt de prefectuur van de regio Alpes-de-Haute-Provence.

De brand was dinsdag uitgebroken in de buurgemeente Rougon, waar al meer dan 350 hectare in vlammen is opgegaan. Ongeveer tweehonderd brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt.

“Wegens de ontwikkeling van de brand heeft de prefect van Alpes-de-Haute-Provence het operationeel centrum van het departement geactiveerd om een deel van de camping Huttopia in de gemeente Castellane preventief te ontruimen”, meldt de prefectuur. Woensdagavond werden tussen 21.00 en 23.00 uur ongeveer vierhonderd mensen geëvacueerd. Er is tijdelijke opvang voor hen voorzien in de turnzaal, de feestzaal en de polyvalente zaal van Castellane.