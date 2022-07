Nachtspel scouts loopt mis: brandweer moet gewond meisje uit diepe gracht redden

Loppem

Een nachtspel van een scoutsgroep op kamp in Loppem (Zedelgem) is in de nacht van woensdag op donderdag verkeerd gelopen. In het pikdonker viel een 19-jarig meisje van de scoutsgroep in een drie meter diepe gracht. Omdat het meisje aangaf niet meer te kunnen bewegen, moest de brandweer haar komen bevrijden. “Dat gebeurde met de nodige voorzichtigheid en rekening houdend met eventuele rug- en nekwervelletsels”, zegt brandweerkapitein Mathieu Vanwalleghem.