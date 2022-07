Elke maand veranderen 90 mensen van stroomleverancier zonder dat ze het weten

Bij de federale ombudsdienst voor energie zijn opvallend veel klachten over de zogeheten “mystery switch” dit jaar. Daarbij verandert iemand van stroomleverancier zonder dat de klant daar om gevraagd heeft. Dat staat donderdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

“De klanten in kwestie krijgen dan plots een bericht van hun leverancier dat hun contract is stopgezet. Zonder dat ze daar zelf om gevraagd hebben of weten wie dan wel hun nieuwe leverancier is”, legt ombudsman Eric Houtman uit.

In de eerste helft van dit jaar kwamen al 1.068 klachten binnen over het fenomeen, ofwel bijna 90 per maand. In 2021 waren het er 185 over het hele jaar.

“Betaal niet”

De verklaring ligt volgens Houtman bij het nieuwe IT-systeem van netbeheerder Fluvius en de energieleveranciers. Als daarin per ongeluk een foutje wordt gemaakt met de EAN-code – een unieke reeks van 18 cijfers bij elke elektriciteits- of aardgasaansluiting – wordt dat niet opgemerkt door het systeem.

“Mijn advies aan slachtoffers is om via de ‘oude’ leverancier na te gaan wie de nieuwe leverancier is en die duidelijk maken dat er een fout is gemaakt”, zegt Houtman. “Betaal vooral geen facturen van die ‘nieuwe’ leverancier. Je hebt geen contract met hen getekend, dus je bent ook niet verplicht te betalen. Daarnaast zal je de ‘oude’ leverancier moeten overtuigen om je contract te heropenen. In principe zijn ze daartoe verplicht.”