Crevits investeert 150.000 euro in werking tegen hepatitis C bij druggebruikers

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) investeert 150.000 euro om de werking van verpleegkundigen uit te breiden naar heel Vlaanderen in de strijd tegen hepatitis C bij druggebruikers. “De gezondheidswinst die we kunnen halen met dit initiatief is groot”, klinkt het donderdag naar aanleiding van Wereld Hepatitis Dag.

Druggebruikers lopen een hoger risico om hepatitis C op te lopen en door te geven, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het delen van naalden om drugs te spuiten.

Tot nu toe konden besmette druggebruikers enkel begeleid worden in Limburg en Antwerpen, waar vorig jaar zowat 300 personen in begeleiding waren. Verpleegkundigen volgen de patiënten daar intensief op en proberen druggebruikers beter te bereiken, zodat de drempel lager is om een behandeling te starten.

Die werking wordt nu uitgebreid naar heel Vlaanderen, waardoor op termijn jaarlijks 500 personen kunnen worden opgevolgd.

Hepatitis C kan tegenwoordig vaak goed en effectief behandeld worden. Toch start jaarlijks slechts 1 tot 2 procent van de personen die drugs gebruiken en chronische hepatitis C hebben een behandeling. “We hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met manieren om deze kwetsbare groep te bereiken. Het is nu tijd om wat we geleerd hebben toe te passen in heel Vlaanderen”, aldus minister Crevits.