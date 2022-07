Bedrijfsleven wil regie over zwerfvuil zelf in handen nemen

Fost Plus, een vzw betaald door het bedrijfsleven, hoopt de organisatie, het beheer en de financiering van de aanpak van zwerfvuil op zich te mogen nemen. Dat meldt De Standaard donderdag. De Vlaamse gemeenten reageren kritisch.

Om komaf te maken met het zwerfvuil, verplicht Europa de producenten van verpakkingen om vanaf volgend jaar mee te betalen voor de opruiming ervan. Maar diezelfde producenten verwachten dat daar iets tegenover staat: ze willen wegen op de Vlaamse aanpak van zwerfvuil.

Uit interne documenten, onder meer briefwisseling met de overheid en een presentatie, blijkt dat Fost Plus zichzelf naar voren schuift als de ideale ­regisseur voor de strijd ­tegen al het zwerfvuil. Die vzw verenigt onder meer duizenden bedrijven die verpakte producten op de markt brengen in ons land.

De Vereniging van Vlaamse ­Steden en Gemeenten (VVSG) reageert kritisch. “Het Vlaamse zwerfvuilbeleid mag niet afhangen van de goede wil van de producenten. Het is alsof de ­autosector in zijn eentje zou beslissen over de ­verkeersveiligheid”, zegt woordvoerster Nathalie Debast.

Nog geen beslissing

Er is nog geen beslissing genomen. Op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal ­Demir (N-VA) ligt wel al een ontwerp van samenwerkings­akkoord klaar met de andere gewesten over zwerfvuil. Daarin heeft Fost Plus geen ­regierol, wordt benadrukt.

Dat Fost Plus voorlopig weigert om Mooimakers, een bestaand initiatief tegen zwerfvuil, met een jaar te verlengen, doorkruist bovendien de gesprekken over een overkoepelende Vlaamse aanpak. Lokale overheden en het kabinet-Demir willen Mooimakers voortzetten.