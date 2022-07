Sinds jaren 80 niet meer gebeurd, en nu plots meermaals: centrale bank van de VS verhoogt rente

Het was sinds de jaren 80 al niet meer gebeurd, maar nu toch al twee keer op bijna een maand tijd. De centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve of kortweg Fed, heeft woensdag het belangrijkste rentetarief opnieuw met 0.75 procentpunt verhoogd. Zo wil de Fed de stijgende inflatie onder controle krijgen. Volgens sommige analyses duidt dit op groeiende bezorgdheid.

Het leek voor velen ondenkbaar, maar het is nu toch al twee keer op bijna een maand tijd gebeurd. De Fed heeft de rente opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd. Half juni deden ze dat ook al. Toen was het de grootste renteverhoging sinds 1994. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd. Na vier renteverhogingen zal de rente vanavond uitkomen op een vork van 2,25 tot 2,5 procent.

Die renteverhoging is een gevolg van de coronapandemie. Om met de gevolgen van het coronavirus om te gaan, trof de Fed een reeks noodmaatregelen om de economie te ondersteunen. Zo ook het verlagen van de rentevoet tot nul. Die beslissing stimuleerde huishoudens en bedrijven, maar wakkerde ook de inflatie aan en droeg bij aan het huidige economische klimaat, merkt CNN op. En nu de maatschappij die hulp van de Fed niet meer nodig heeft, schroeven zij de maatregel terug en verhogen ze de rente.

Teken van bezorgdheid?

De beslissing om opnieuw met 0,75 procentpunt te verhogen toont volgens Amerikaanse media hoe ver de Fed bereid is te gaan om de inflatie in te perken. Die liep in juni in de VS op naar meer dan 9 procent, het hoogste niveau in meer dan veertig jaar tijd. Die inflatie wordt vooral gestuwd door de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de hogere prijzen van levensmiddelen en goederen en diensten. Dat de Fed ook zo resoluut optreedt, getuigt ook dat er voldoende vertrouwen is in de arbeidsmarkt, duiden verschillende media.

Maar tegelijkertijd toont het ook dat er groeiende bezorgdheid is over de snel stijgende kost van het leven. De inflatie ligt nog steeds hoog “als gevolg van onevenwichtigheden in vraag en aanbod in verband met de pandemie, hogere voedsel- en energieprijzen en een bredere prijsdruk”, zegt de Fed in een verklaring.

Daarom zal de centrale bank naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog enkele keren ingrijpen. Analisten van Bloomberg denken dat de kans klein is dat de Fed de verhogingen later dit jaar zal pauzeren. Het zou zelfs mogelijk zijn dat er gegrepen wordt naar nog grotere renteverhogingen om de inflatie af te koelen.

Pandemie

Met de hogere rentevoet wordt het duurder om geld te lenen en daarmee wil de Fed de economie dus vertragen. Maar de maatregelen verzwakken echter ook de economische groei. Analisten worden daarom nerveus uit vrees dat de Fed het te ver zou duwen en het land in een recessie zou terechtkomen.

Puur technisch is een recessie een periode van twee kwartalen, minstens zes maanden dus, waarin de economie niet groeit. Mensen spenderen minder door prijsstijgingen en dus worden er ook minder goederen en diensten geproduceerd. Dat leidt vaak tot meer werkloosheid omdat er minder arbeidskrachten nodig zijn. Momenteel zit de werkloosheid in de Verenigde Staten bijna op het laagste niveau in vijftig jaar tijd.

“We zijn aan het proberen een recessie te veroorzaken en we denken ook niet dat we dat hoeven te doen”, zei Jerome Powell, topman van de Fed. “We denken dat er een weg is om de inflatie omlaag te brengen en tegelijkertijd een sterke arbeidsmarkt in stand te houden.” Maar hij zei dat het te verwachten is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zal verzachten als reactie op de beslissingen van de Fed. Maar het is volgens hem wel essentieel dat de inflatie wordt getemd. “Prijsstabiliteit is wat de hele economie laat werken”, zei Powell.

De Fed zei in een verklaring dat ze vastbesloten zijn om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2 procent. Daarbij maken ze duidelijk dat ze zeer alert zijn voor risico’s en het beleid zullen aanpassen indien nodig.