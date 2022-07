Dimitri Van den Bergh vervangt Peter Wright op World Series toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland volgende maand

Het gaat om drie toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland volgende maand: de almerBet Queensland Darts Masters (Australië, 12-13 augustus), de PalmerBet New South Wales Darts Masters (Australië, 19-20 augustus) en de TAB NZ Darts Masters (Nieuw-Zeeland, 26-27 augustus).

De Schot Peter Wright kan niet afreizen omdat hij verdere onderzoeken laat doen voor een aanhoudend probleem met galstenen.

Dimitri Van den Bergh heeft topervaringen met de World Series of Darts. De laatste twee toernooien, vorige maand in Denemarken en in Nederland, won Dancing Dimi.