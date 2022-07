Jonge Red Lions én Red Panthers plaatsen zich voor halve finales EK hockey junioren in Gent

De jonge Red Lions, het Belgische nationale U21 mannenhockeyteam, heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finale van het EK in Gent. De Belgen wonnen hun derde en laatste wedstrijd in Groep A zonder veel problemen met 6-0 van Schotland (rust: 5-0).

De mannen van coach Jeraan Baart verloren zondag met 4-1 van Spanje en wonnen dinsdag met 2-1 van Engeland. Ze werden zo tweede in hun groep en spelen vrijdag om 16u45 tegen titelverdediger Duitsland in de halve finales. In de andere wedstrijd strijden Spanje en Nederland voor een plek in de finale. Door het bereiken van de halve finale hebben de Lions zich verzekerd van hun deelname aan het WK U21 in Kuala Lumpur in 2023.

In de wedstrijd tegen Schotland scoorden Thomas Crols (2e en 14e), Guillaume Hellin (6e, 19e en 26e) en Louis Depelsenaire (53e). De Schotten verloren eerder al met 2-1 van Engeland en met 8-1 van Spanje.

In de andere wedstrijd van Groep A versloeg Spanje Engeland met 4-2. Het eindigde zo ongeslagen bovenaan in de groep met 9 punten. België is tweede met 6 punten, voor Engeland (3) en Schotland (0). Die laatste twee spelen voor behoud in Groep C.

Ook Red Panthers naar halve finale

De jonge Red Panthers, het nationale U21 vrouwenhockeyteam, heeft zich woensdag verzekerd van een plaats in de halve finales door zich tot groepswinnaar te kronen op het EK in Gent.

De Belgische meisjes wonnen met 1-0 van titelverdedigers Spanje in hun derde en laatste wedstrijd in groep A. Zondag speelde de Panthers 1-1 gelijk tegen Nederland en maandag klopten ze Wales met 10-0. De speelsters van Darran Bisley spelen vrijdag voor een plaats in de finale tegen Engeland, dat tweede werd in groep B. Door de halve finales te bereiken plaatsten ze zich ook voor het WK in Chili eind 2023.

Een gelijkspel tegen Spanje volstond voor de jonge Panthers, maar de Belgen deden er alles aan om te winnen. Ze slaagden er echter niet in hun vele kansen te verzilveren en moesten wachten tot de 58e minuut vooraleer ze eindelijk wisten te scoren via Astrid Bonami.

In de andere wedstrijd in groep A won Nederland met 11-0 van Wales. België eindigde zo als eerste in zijn groep met zeven punten, voor Nederland (5), terwijl Spanje (4) en Wales (0) in poule C werden ingedeeld waar ze spelen voor behoud.

Vrijdag spelen de Belgen om 12u15 tegen Engeland in de halve finales. De andere halve finale, tussen Duitsland en Nederland, wordt afgewerkt om 10u00.