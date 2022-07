Noah Ohio verkoos Standard boven Burnley: “Kompany was niet blij met mijn keuze”

Zijn competitiedebuut maakte Ohio - uit te spreken zoals de Amerikaanse staat - vorige vrijdag al met een invalbeurt in de competitieopener tegen AA Gent (2-2). Op zijn Twitter-account toonde de nieuwe aanvaller zich na de wedstrijd zwaar onder de indruk van de sfeer in een kolkend Sclessin. “Ik denk dat ik nog nooit zo een intense sfeer heb meegemaakt in een voetbalstadion”, vertelde Ohio op zijn persvoorstelling. “De ontlading na de gelijkmaker was ongelofelijk. Geweldig om in die omstandigheden mijn debuut te kunnen maken. Fysiek ben ik nog niet honderd procent, maar ik ben blij dat ik me toch al een beetje heb kunnen tonen.”

Ohio debuteerde voor de Rouches tegen AA Gent. — © BELGA

Burnley

Standard plukte Ohio weg bij de Duitse topclub Red Bull Leipzig en moest in de strijd om zijn handtekening afrekenen met zware concurrentie vanuit Burnley. “Tot op het laatste moment stond ik in contact met Vincent Kompany”, aldus Ohio. “Hij was niet blij toen ik hem vertelde dat ik voor Standard had gekozen. Maar mijn keuze lag vast. Ik zie hier meer doorgroeimogelijkheden. Dit is voor mij de juiste plek om de volgende stap te zetten in mijn carrière.”

© BELGA

Ook de aanwezigheid van Ronny Deila en de goede reputatie van de Jupiler Pro League speelden een rol in zijn keuze voor Standard. “De coach is de belangrijkste reden waarom ik hier getekend heb (tot 2026, nvdr.)”, gaf Ohio aan. “Maar ook de competitie spreekt me erg aan. Dit is een competitie waar jonge spelers kansen krijgen om zich te ontplooien. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die vanuit België een mooie transfer hebben kunnen maken en een internationale carrière hebben kunnen uitbouwen. Zeker bij Standard met grote namen als Witsel, Fellaini en Batshuayi.”

© BELGA

Snel en neus voor goals

Bij Standard moet Ohio voor meer explosiviteit en snelheid in de aanvalslinie zorgen. Kwaliteiten waar het vorig jaar aan ontbrak bij de Rouches. “Mijn troeven? Ik ben een krachtige, dynamische en snelle spits die sterk is in één-tegen-één-situaties en een doelpunt kan maken. Dat laatste hoop ik hier zo veel mogelijk te doen. Of het moeilijke vorige seizoen van Standard me heeft doen twijfelen? Nee, ik ben niet bezig met het verleden. Ik wil vooruit en wil meebouwen aan een mooie toekomst voor deze club.”