De Uruguayaanse aanvaller, die einde contract was bij Atletico Madrid, had al bevestigd dat hij tot een voorakkoord gekomen was met de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Hij tekende voor vijf maanden, aldus voorzitter José Fuentes.

De 35-jarige Suarez verliet Nacional in juli 2006 voor zijn eerste Europese avontuur bij het Nederlandse Groningen. Nadien volgden passages aan de Europese top bij Ajax Amsterdam (2007-2011), Liverpool (2011-2014), FC Barcelona (2014-2020) en Atletico Madrid (2020-2022).

Suarez is de beste schutter uit de geschiedenis van de nationale ploeg van Uruguay, met 68 rozen in 132 matchen. In totaal lukten hem 436 treffers in 695 ontmoetingen.