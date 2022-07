Saudi-Arabië wil futuristische stad in woestijn bouwen met flatgebouw van 170 km lang

Saudi-Arabië heeft plannen om een futuristische stad te bouwen in de woestijn. Die stad zal bestaan uit een gebouw van 170 kilometer lang, dat op termijn 9 miljoen mensen zou moeten huisvesten.

Het ziet er nogal futuristisch uit, maar in Saudi-Arabië hebben ze serieuze plannen. De plannen voor een erg ambitieus gebouw, dat de naam ‘The Line’ kreeg, werden er onthuld. Daaruit blijkt dat ze van plan zijn om een gebouw van zo’n 170 kilometer lang te bouwen in de woestijn. Dat gebouw zal bestaan uit twee delen die elk 500 meter hoog zijn en door verschillende elementen met elkaar verbonden zijn. In totaal zal het gebouw een breedte van 200 meter hebben.

Het idee is dat het gebouw op termijn als een soort stad kan fungeren en 9 miljoen mensen zou kunnen huisvesten. Iedereen zou maximaal vijf minuten moeten wandelen voor de nodige voorzieningen, klinkt het.

De plannen bevatten ook heel wat futuristische elementen, zoals vliegende taxi’s, robots en een valse maan. Ook is er een plan om een skipiste te bouwen en verticale boerderijen uit te baten. En op zo’n 300 meter hoogte zou er ook een voetbalstadion moeten komen.

Verder is het ook de bedoeling om The Line volledig op hernieuwbare energie te laten draaien. Er zullen daarom geen wegen of auto’s zijn. Volgens een persbericht zal er wel een hogesnelheidstrein aanwezig zijn die je van de ene naar de andere kant moet brengen in zo’n 20 minuten.

“Het ontwerp zal de traditionele platte, horizontale steden uitdagen en een voorbeeld creëren voor natuurbehoud en leefbaarheid voor de mens. The Line zal de uitdagingen aanpakken waarmee de mensheid in het hedendaagse stadsleven wordt geconfronteerd en zal licht schijnen op alternatieve manieren om te leven”, klinkt het in een persbericht.

Origineel was het plan om het gebouw af te werken tegen 2025. Die datum werd ondertussen al vijf jaar opgeschoven. Er worden honderden miljarden dollars uitgetrokken om de futuristische stad te realiseren.

Of het gebouw er echt komt, is niet duidelijk. Heel wat mensen zijn sceptisch over de haalbaarheid.

