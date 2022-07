VS doen Rusland voorstel tot gevangenenruil: beruchte wapenhandelaar in ruil voor basketbalspeelster en oud-marinier

In ruil voor de vrijlating van basketbalspeelster Brittney Griner (links) en oud-marinier Paul Whelan (rechtsboven) zou de VS wapenhandelaar Viktor Bout (rechtsonder) aan Rusland willen uitleveren. — © ap/imageglobe

De Verenigde Staten hebben Rusland een voorstel tot gevangenenruil gedaan. De regering-Biden is bereid om de veroordeelde wapenhandelaar Viktor Bout uit te wisselen voor twee in Rusland vastgehouden Amerikanen: de basketbalspeelster Brittney Griner en de voor spionage veroordeelde oud-marinier Paul Whelan.

De basketbalspeelster Brittney Griner zit dan weer sinds februari van dit jaar in een Russische cel op verdenking van drugssmokkel. En Paul Whelan, een voormalig marinier bij het Amerikaanse leger, werd in 2020 in Rusland tot zestien jaar cel veroordeeld wegens spionage. Beide Amerikanen blijven tot vandaag verklaren dat ze onschuldig zijn.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden wil beide landgenoten nu uit de cel en terug in de Verenigde Staten krijgen. En daarvoor biedt het Rusland zelfs Viktor Bout aan. Bout is een voormalig luitenant in het Russische leger, die momenteel in de VS een celstraf van 25 jaar uitzit, na een veroordeling wegens wapenhandel. “We hebben ons aanbod overgebracht aan de Russen en denken dat het wel eens succesvol zou kunnen zijn”, zo verklaarde een hoge regeringsfunctionaris woensdag aan CNN. “Het is nu aan Moskou om te reageren.”