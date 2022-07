Antwerp-CEO Sven Jaecques beseft het belang van de terugmatch tegen FC Drita: “Het is simpel: we moeten gewoon doorgaan”

Ruim twee uur vertraging, veel wachten, bijzonder warm weer in Kosovo… De reis richting Pristina was geen pretje. Hopelijk wordt de terugmatch tegen FC Drita, donderdagavond tussen acht en tien uur, dat wél. De opdracht voor Antwerp FC in de Kosovaarse hoofdstad is duidelijk: verliezen is geen optie. Dat beseft ook CEO Sven Jaecques: “Puur sportief en financieel is ons seizoen ingepland mét een Europese groepsfase. Als dat straks niet het geval zou zijn, is dat een probleem, zonder te dramatiseren.”