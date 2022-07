Oproep van AA Gent krijgt gehoor: Pro League belooft ‘protocol’ voor scheidsrechters en VAR

Amper één speeldag ver of scheidsrechterlijke beslissingen zorgen (alweer) voor onvrede in de Jupiler Pro League. AA Gent werd afgelopen weekend tegen Standard (2-2) ten onrechte twee strafschoppen door de neus geboord. De Buffalo’s lanceren daarom nu een “goedbedoelde oproep”.

De boodschap van AA Gent is duidelijk: de werking van de scheidsrechters in ons land moet anders en beter. “De laatste maanden van afgelopen seizoen en de start van de nieuwe competitie dwingen ons om te reageren op de falende werking van scheidsrechters en VAR”, klinkt het fel. “Elke club wil een fair verloop van de competitie. Daarom komt KAA Gent vandaag met enkele uitdrukkelijke vragen voor Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond. Voor KAA Gent en voor vele anderen is het al langer duidelijk dat de scheidsrechters niet op een goeie manier geleid en aangestuurd worden.”

Concreet stelt AA Gent vier dingen in vraag: de samenstelling van de Professional Refereeing Board (waarin technisch directeur Roberto Martinez, bonds-CEO Peter Bossaert en scheidsrechtersbaas Bertrand Layec zetelen), de interactie tussen scheidsrechter en VAR, de contractuele afspraken rond de zestienmetercamera én de aanstellingen van de scheidsrechters en VAR-ploegen.

Met dat laatste punt verwijst AA Gent naar het feit dat Arthur Denil, die vrijdag als VAR fungeerde tijdens de wedstrijd tegen Standard, ook de man was die in aanloop naar de seizoensstart de regels moest komen toelichten aan de spelers en staf van de Buffalo’s. Iets wat maandag ook al te horen was in Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. “Waarom wijst de voetbalbond een VAR aan die net een lang onderhoud heeft gehad met KAA Gent?”, vraagt de club zich af in het statement. “Hoe kan hij onbevangen initiatieven nemen, zonder te moeten vrezen dat hem partijdigheid verweten zal worden? En hoe moet Denil op jonge leeftijd (24) al omgaan met het feit dat hij Lawrence Visser, de nummer 1 bij de refs, reviews moet aanbevelen?”

© Isosport

Een ander heikel punt is het gebruik van de zestienmetercamera. De Buffalo’s zagen vorig seizoen hun Champions’ Play-offs-ticket in rook opgaan na een 2-2-gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. Die wedstrijd zorgde voor een rel over de werking van de VAR. Omdat een cameraman te laat op zijn positie was, kon de videoref niet ingrijpen toen Cercle-speler Thibo Somers scoorde vanuit buitenspelpositie. “De voetbalbond moet contractuele afspraken vastleggen over de 16m-camera, zowel qua bemanning als positionering”, vindt AA Gent.

Protocol over zestienmetercamera

Ook op speeldag één van dit seizoen zorgde de zestienmetercamera al voor problemen. “Tijdens Westerlo-Cercle Brugge (1-1) was de calibratie van de buitenspellijn onmogelijk vanwege de lage positie van de zestienmetercamera’s”, aldus het Refereeing Department. Zo kon niet worden vastgesteld of Lyle Foster bij zijn doelpunt al dan niet in buitenspelpositie stond.

© Isosport

De Pro League zat gisteren samen met het Refereeing Department, vertegenwoordigers van de voetbalbond, rechtenhouder Eleven én Mediapro, dat verantwoordelijk is voor de captatie van wedstrijden in de Jupiler en Challenger Pro League. “Het ging om een constructief overleg over de werking van de VAR”, laat de Pro League in een statement weten. “Concreet komen er nieuwe testen en eventuele aanpassingen in het stadion van KVC Westerlo om ervoor te zorgen dat het technisch steeds mogelijk zal zijn om een gekalibreerde buitenspellijn te trekken voor de VAR. Er komt een protocol tussen alle betrokken partijen dat de werking en verantwoordelijkheden stroomlijnt. Alle partijen zullen maandelijks met elkaar overleggen om de samenwerking te evalueren, op punt te zetten en eventueel te anticiperen.”

Mentale rust voor Visser en Denil

Een protocol dus, geen contractuele afspraak. Afwachten of AA Gent daarmee genoegen neemt. Nog opvallend: Lawrence Visser, die de wedstrijd van vrijdagavond tegen Standard in goeie banen moest leiden, kreeg voor komend weekend geen wedstrijd als scheidsrechter toegewezen. Hij fungeert als VAR tijdens OH Leuven-Westerlo. Van Arthur Denil is in de aanduidingen geen spoor. De twee refs krijgen wat mentale rust na de wedstrijd van vrijdag.