Tennistoernooi Hasselt verwelkomt spelers uit 36 landen en ook Russen: “Iedereen is welkom”

Zaterdag staat na twee jaar gedwongen pauze de crème de la crème van het internationale jeugdtennis weer op de gravelbanen van TC Excelsior in Hasselt. De Young Champions Cup is terug met spelers en speelsters uit liefst 36 verschillende landen, inclusief Rusland. “Iedereen is hier welkom. Sport moet verbinden. Die jongens en meisjes zijn 14 jaar, zij kunnen niks aan de huidige situatie doen,” aldus voorzitter Joeri Swennen.