Partijen hebben zoveel geld dat ze niet weten wat ermee te doen: “Kerstmis bespreken met de kalkoen is niet gemakkelijk”

De Belgische partijen hebben zichzelf vorig jaar 75,2 miljoen euro uitgekeerd. Dat is zoveel geld dat partijen niet meer weten wat er mee gedaan. Daarom geven ze het uit aan advertenties, investeren ze in vastgoed of beleggen ze het op de beurs. Een hervorming dringt zich op, maar “Kerstmis bespreken met de kalkoen is niet gemakkelijk”, zegt Kristof Calvo (Groen). Wat doen de partijen met al dat geld en kunnen we iets leren van andere landen?