Dieumerci Mbokani verbreekt contract in Koeweit en is klaar voor een nieuwe uitdaging: “Ik ben nog in topvorm”

“Ze hebben mijn contract niet gerespecteerd”, vertelt Mbokani vanuit de Congolese hoofstad Kinshasa. “Ik ben niet correct betaald. Het beste wat ik dus kon doen, was mijn contract opzeggen.” De ex-spits van Anderlecht, Standard en Antwerp is evenwel niet van plan om een punt achter zijn carrière te zetten. “Ik ben nog in topvorm”, zegt hij zelf. “Ik ben klaar om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. In België? Graag, als ze mij een interessant voorstel doen. Maar dat kan evengoed in een andere competitie zijn. Ik ben vrij, de clubs moeten dus ook geen transfersom betalen.” Echt gelukkig is Mbokani in Koeweit nooit geweest. ‘Dieu’ pakte er wel de titel en maakte ook een paar belangrijke goals, maar door blessures en verplichtingen met de nationale ploeg miste hij ook heel wat wedstrijden. Voor zijn vertrek naar het Midden-Oosten was Mbokani drie jaar aan de slag bij Antwerp. Daarin was hij goed voor 52 goals in 105 wedstrijden.