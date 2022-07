Met België als shoppingcenter wil Vincent Kompany weer naar de Premier League: “Als Burnley nu niet promoveert, dan misschien volgend jaar. Of het jaar nadien”

Vincent Kompany (36) begint vrijdag met Burnley aan de competitie tegen Huddersfield, maar de coach houdt de druk af. Ja, ook op Turf Moor is The Process begonnen: een nieuw systeem, technischer voetbal, talenten die ervaren spelers vervangen... Hoewel het bestuur en de fans dromen van een snelle promotie naar de Premier League, vraagt Kompany tijd. “Ik betwijfel of alles al perfect zal zijn vanaf de eerste match.”

Jürgen Geril