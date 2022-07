Hasselt

Uit het overleg tussen de directie van de Hasseltse gevangenis en de vakbonden is woensdag geen akkoord gekomen. Een staking van de cipiers is nog steeds mogelijk. “Veel hangt af van het lot van onze geschorste collega. Donderdag beslist de directie of hij terug mag komen”, zegt Kristof Muyters van het ACOD.