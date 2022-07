Voorlopig spreken we nog met twee woorden. Maar het ziet ernaar uit dat Paul Onuachu ook de thuismatch tegen Standard niet haalt. Tot nader order traint de Nigeriaan, die op de sukkel is met een adductorenletsel, nog individueel. Het gaat om een delicate blessure, te vroeg hervatten is uit den boze. Vandaar dat de medische staf de spits met fluwelen handschoenen behandelt. (rco)