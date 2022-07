Man die moeder neerstak in Waasmunster is opgepakt

De verdachte van de steekpartij van vorige zaterdag in Sombeke bij Waasmunster is gevat. De man werd woensdagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter die de man aanhield.

De feiten dateren van zaterdagavond. Rond 20 uur belde een man aan bij de woning van Sophie V. aan de Sportstraat in Sombeke in het Oost-Vlaamse Waasmunster. De vrouw kwam tien jaar geleden in het nieuws toen ze tijdens een vakantie op Curaçao haar twee kinderen, die ze samen met haar ex-man had, in bad verdronk. Toen de dame afgelopen weekend de deur opende van haar woning werd ze vrijwel meteen neergestoken. De dader vluchtte daarop weg op zijn motorfiets.

Omdat de feiten zich bijna dag op dag tien jaar na de dubbele moord op haar kinderen gebeurden werd aanvankelijk haar ex-man verdacht. Maar die had een waterdicht alibi. En zo kwam een man in beeld waarmee het slachtoffer tijdens haar verblijf in de psychiatrie een kortstondige relatie had. “Ik kan enkel bevestigen dat er woensdag een man werd opgepakt”, zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. “Over zijn identiteit en leeftijd wordt niet gecommuniceerd. De man werd na zijn verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden.”