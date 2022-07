Of ze samen een partijtje tennis hebben gespeeld, is niet bekend. Feit is wel dat de Franse president Macron van zijn driedaagse officiële rondreis in Afrika gebruik heeft gemaakt om even binnen te wippen bij Yannick Noah, de Franse tennislegende die ‘dorpshoofd’ is van Etoudi. Ooit een dorpje in de brousse, nu opgeslokt door de uitdijende hoofdstad van Kameroen.