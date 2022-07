Buurtbewoner Mark Hurkmans ziet vanuit zijn woning hoe op de militaire basis de bomen worden uitgedund. “Mij was altijd beloofd dat de zone voor mijn woning nooit gekapt zou worden, en toch.” — © gvb

Peer

Een opvallende bomenkap op de vliegbasis in Kleine-Brogel vlakbij de omheining aan de Vliegveldlaan stoot buurtbewoners tegen de borst. “De natuurlijke buffer verdwijnt plots zonder waarschuwing”, zeggen ze. Maar zowel ANB als Defensie zeggen dat de kap wettig is, want “het militair strategisch belang primeert.”