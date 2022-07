Jong Genk bekroont sterke oefenpot met zege tegen MVV

Jong Genk won woensdag zijn eerste oefenwedstrijd na de stage in Valkenswaard met 3-2 tegen MVV Maastricht. STVV-huurling Jarne Steuckers viel de tweede helft in bij de Nederlandse tweedeklasser en pikte zijn goaltje mee.

Jong Genk domineerde tegen MVV de eerste helft. Met een strak tempo, hoge pressing, veel balbezit en dito acties waren de jonge Genkies de baas. Dat resulteerde in de 6de minuut al in de 1-0 van Diawara, die een actie van Pitou en voorzet van Rommens binnen kopte. Op het kwartier verdubbelde Van de Perre de score. Hij ging doorjagen - een duidelijk gameplan - op doelman Matthys. Die wilde de bal wegtrappen, maar via de Genkie belandde de bal in doel. Weer tien minuten later zorgde Arabaci na stoorwerk en pass van Diawara voor de 3-0 ruststand.

Voor MVV trof STVV-huurling Jarne Steuckers raak. — © Patrick Smets

Een geprikkeld MVV kwam gretiger uit de kleedkamer. Invaller Nuhaj kopte na drie minuten een hoekschop binnen: 3-1. Waar Jong Genk de eerste helft nog domineerde, was de tweede helft meer in balans. STVV-huurling Jarne Steuckers kopte op aangeven van Labylle de 3-2 tegen de touwen. In de 82ste minuut moest Labylle de doorgebroken Arabaci foutief stoppen, waardoor MVV de partij met tien moest afwerken. Aan de eindstand veranderde niets meer.

“MVV was de eerste ploeg van een stevig kaliber waar we tegen speelden”, analyseerde trainer Hans Somers. “De eerste helft waren we dominant en zetten we hoog druk. Zo vielen ook twee doelpunten. De mentaliteit van de spelers zat goed. Hoewel we goed speelden, zijn er toch nog een aantal aandachtspunten waar we de volgende weken aan zullen werken.”

In de tweede helft volgden een aantal wissels en werd het evenwicht tussen de twee ploegen hersteld. “Door de wissels was de dynamiek van de eerste helft weg”, gaf Somers toe. “Dat heeft niks met de individuele kwaliteiten van de spelers te maken. We bleven in de wedstrijd zitten. Alleen laten we scoren uit een stilstaande fase en na een dekkingsfout. Het waren geen uitgespeelde kansen, maar daar is nog werk aan. Aanvallend kregen we ook enkele mooie kansen. De bezetting moet nog steviger en ook in de eindfase moeten we nog scherper worden.”

“Over het algemeen ben ik zeer tevreden over de prestatie van mijn team”, besloot de Genkse coach. “Een 3-2-zege tegen een team van het kaliber van de Challenger Pro League. Ook de jonge spelers van het eerste elftal kwamen naar hun leeftijdsgenoten kijken. Dat is ook voor de spelers fijn om te zien en laat ook zien dat we ook overkoepelend één groep zijn.”

Maandag 1 augustus speelt Jong Genk om 16 uur in AZ Alkmaar, de ploeg van Zinho Vanheusden.

JONG GENK: Penders – Rommens (69’ Van de Perre), Ndenge Kongolo (46’ Swerts), Et Taïbi (46’ Al Mazyani), Martens – Pitou (46’ De Grand), Bangoura (61’ Michiels), Van de Perre (46’ Smekens) – Godts (69’ Pitou), Arabaci – Diawara (46’ Cutillas).

MVV MAASTRICHT: Matthys – Schenk (46’ El Basri), Zeegers R. (46’ Noviello), Zeegers T. (46’ Van Bommel T.) – Labylle, Souren (46’ Nuhaj), Kleinen, van Bommel R. (46’ Livramento), – Dzepar (46’ Steuckers), Kostons (46’ Penders), Remans (46’ Joordens).

DOELPUNTEN: 1-0 Diawara 6’, 2-0 Van de Perre 16’, 3-0 Arabaci 26’, 3-1 Nuhaj 48’, 3-2 Steuckers 69’.

GELE KAARTEN: 54’ Labylle.

RODE KAARTEN: 82’ Labylle.

SCHEIDSRECHTER: Jordy Vermeire.

TOESCHOUWERS: Gesloten deuren.