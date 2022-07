McDonald’s verhoogt voor het eerst in 14 jaar de prijs van een cheeseburger in Verenigd Koninkrijk

Voor het eerst in veertien jaar tijd verhoogt fastfoodketen McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk de prijs van hun cheeseburgers. Ook andere producten worden duurder. In ons land ligt de situatie anders, legt McDonald’s België uit.

De kosten voor het bedrijf liggen te hoog en dus heeft McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk beslist om de prijs van enkele producten te verhogen. Zo zal je niet langer een cheeseburger kunnen krijgen voor 99 pence (1,18 euro), maar zal je daar in de toekomst 1,19 pond (1,42 euro) voor betalen. Volgens de BBC zou een cheeseburger eigenlijk 1,41 pond (1,68 euro) moeten kosten, als de burger de inflatie zou volgen.

Ook enkele ontbijtmenu’s, koffie en sharing boxes voor McNuggets zullen duurder worden. “Wij begrijpen dat prijsstijgingen geen goed nieuws zijn, maar wij hebben deze veranderingen zo lang mogelijk uitgesteld en tot een minimum beperkt,” zei Alister Macrow van McDonald’s UK en Ierland.

In België ligt de situatie anders, legt woordvoerder Isabelle Verdeyen uit. “In België is er niet één vaste prijs die opgelegd wordt aan alle McDonald’s restaurants. Er zijn 101 vestigingen en die worden uitgebaat door 25 franchisenemers. McDonald’s België heeft dus geen restaurants in eigen beheer”, zegt ze. “Het zijn daarom de zelfstandige ondernemers die de prijzen vastleggen. Zij bepalen elk hun eigen prijzen. Dat is de vrijheid van de zelfstandige. Daardoor kunnen die lokaal ook verschillen.” Of die franchisenemers in België al besloten om de prijzen te verhogen, kan Verdeyen niet zeggen.

(sgg)