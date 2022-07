María Lujàn, hier samen met Ilias Vynckier, verlaat haar thuisland Spanje en gaat in ons land aan de slag. — © IF

Kortrijk/Oostende/Brugge/Roeselare

Tussen 700 en 800 afgestudeerden van de Kortrijkse hogeschool Vives hebben de jobs voor het rapen. Per student zijn er vijf vacatures. De Spaanse studente María was in Kortrijk op Erasmus en verhuist straks naar ons land.