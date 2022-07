Klaasje (ex-K3) voert actie voor dierenrechten

Klaasje Meijer (27) richt zich na haar jaren bij K3 niet alleen op haar eigen carrière. De Nederlandse zet zich nu ook in voor dierenrechten. In een video roept ze haar fans op om een Europees burgerinitiatief te ondertekenen dat cosmetische testen op proefdieren aan banden wil leggen.

“Dierproeven zijn nog steeds een normale zaak in die wereld, en ik vind dat niet oké”, zegt Meijer. “Als we allemaal onze handtekening zetten, dan wordt de wetgeving hopelijk beter.” De petitie komt er in samenwerking met dierenrechtenorganisatie PETA. Bij 1 miljoen handtekeningen moet de Europese Commissie het initiatief verderzetten. “Ik hoop dat iedereen wil helpen. Het kost bijna geen tijd en dieren zijn er echt mee geholpen.”

De petitie tekenen kan via endanimaltesting.eu.(dvg)