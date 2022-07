Drie Brusselaars betrapt met enorme berg gestolen kleren in de koffer in Tongeren

Woensdagnamiddag heeft de politie Tongeren-Herstappe een gigantische berg gestolen kleren gevonden in de koffer van een wagen. De drie Brusselaars in de auto werden gearresteerd. “De man heeft mij afgeleid terwijl de twee vrouwen met de kleren onder hun jurken naar buiten glipten”, klinkt het bij Bel&Bo in Tongeren.

Tijdens een controle op de Luikersteenweg hield de politie woensdag rond 16 uur de grijze Renault tegen. In de wagen zaten twee vrouwen en één man, alle drie uit Brussel. Aanvankelijk leken de verzekeringsdocumenten van de auto niet in orde, maar de inzittenden konden uiteindelijk alsnog de juiste documenten tonen.

Toch merkte de politie dat er iets niet klopte aan het warrige verhaal van het trio. Al snel bleek wat er mis was: toen de agenten de koffer van de wagen opendeden, stootten ze op een enorme berg kleren. De vele jurken, hemden en broeken hingen bovendien allemaal aan een kapstok en hadden nog een prijskaartje. Ze bleken gestolen te zijn, goed voor een buit van vele honderden euro’s.

De twee vrouwen en de man werden gearresteerd en zullen donderdag verhoord worden. De politie vermoedt dat ze de kleren met een afleidingsmanoeuvre konden stelen. Terwijl de man de verkoper aan de praat hield, slopen de twee vrouwen ongemerkt naar buiten met de gestolen kleren onder hun lange, wijde jurken.

De twee vrouwen en de man werden gearresteerd. Ze zullen donderdag verhoord worden. — © Tom Palmaers

© Tom Palmaers

Sympathieke man

Het trio had onder meer toegeslagen bij Bel&Bo in Tongeren. “Maar ze zijn het hele T-Forum rondgegaan”, zegt winkelverantwoordelijke Nadine Vancleef. “Ook bij JBC en e5 mode zijn er kleren verdwenen. De man in kwestie sprak me donderdagnamiddag aan in de winkel. Hij vroeg of ik nog een broek had die leek op diegene die hij aanhad, in maat 36. Ik wist dat ik dat niet meer had, maar hij bleef aandringen.”

“Het was echt een sympathieke man, hij was heel vriendelijk. Ik controleerde achter in de winkel of ik nog iets in stock had liggen, maar ik kon hem niet helpen. Op dat moment had ik zelfs medelijden met hem. Al was hij mij blijkbaar aan het afleiden terwijl de vrouwen onopgemerkt naar buiten glipten. Ik heb hen zelfs niet gezien. En ook mijn collega in de winkel was op dat moment te druk bezig.”

Bel&Bo inmiddels alle gestolen kleren teruggekregen. “Het gaat om elf broeken en een aantal kleedjes en rokken. Ik had niet eens door dat ze gestolen waren toen de politie arriveerde. Dat had ik pas ’s avonds gemerkt bij het inventariseren. Gelukkig zijn de dieven gevat.” maw/siol

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers