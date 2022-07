Ondanks slechte kritieken maakt Netflix sequel én spin-off van ‘The gray man’

Regisseursduo Anthony en Joe Russo, de broers achter Avengers: endgame, zeggen al langer dat ze een “uitgebreider universum” rond The gray man willen maken. Nu bevestigt Netflix dat er een sequel in de steigers staat. Daarin zal Gosling opnieuw in de huid van geheim agent Sierra Six kruipen.

Ook komt er een spin-off, geschreven door de scenaristen van Deadpool. Wellicht focust die op een nevenpersonage: de huurmoordenaar Lone Wolf, gespeeld door de Indiase acteur Dhanush. Over de cast, crew en releasedata van beide films is verder nog niks bekend.(dvg)