Als de naam Ronny Vlassaks u iets zegt, is dat wellicht uit het wielrennen. Eind jaren tachtig was de Hamontenaar ploegmaat van Joop Zoetemelk, Adrie van der Poel en Edwig Van Hooydonck. Maar Vlassaks stopte op zijn 26ste met koersen. Dertig jaar later is hij een buurman van Joe Biden in Washington DC en een topcoach in het squash.