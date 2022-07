AA Gent eist actie van voetbalbond na scheidsrechterlijke blunders: “Al langer duidelijk dat ze niet goed aangestuurd worden”

Na de eerste speeldag van de nieuwe voetbalcompetitie is er alweer heel wat discussie over de scheidsrechters. Het Referee Department gaf toe dat AA Gent vorige vrijdag twee strafschoppen had moeten krijgen op het veld van Standard, maar daar kopen de Buffalo’s uiteraard niets meer mee. De club eist nu actie van de Belgische voetbalbond en CEO Peter Bossaert.

“Het nieuwe voetbalseizoen is 1 speeldag ver en KAA Gent trekt noodgedwongen aan de alarmbel”, klinkt het op de clubwebsite. “De laatste maanden van afgelopen seizoen en de start van de nieuwe competitie dwingen ons om te reageren op de falende werking van scheidsrechters en VAR. Elke club wil een fair verloop van de competitie. Daarom komt KAA Gent vandaag met enkele uitdrukkelijke vragen voor Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond.”

“Voor KAA Gent en voor vele anderen is het al langer duidelijk dat de scheidsrechters niet op een goeie manier geleid en aangestuurd worden. Op 26 april publiceerde Het Laatste Nieuws een lijst van 8 onbegrijpelijke beslissingen, telkens in het nadeel van KAA Gent. Na de eerste match van het nieuwe seizoen en twee niet-gefloten strafschoppen lijkt er niks veranderd. Analisten vragen zich zelfs luidop af of “de refs en de VAR het gemunt hebben op KAA Gent”.”

“In het tussenseizoen had KAA Gent al een onderhoud met Peter Bossaert. Bossaert is de architect van de Professional Refereeing Board. Hij is de hoofdverantwoordelijke in dit verhaal, aangezien hij hier de bevoegdheid voor heeft. Het gesprek, dat onder meer ging over een verbeterde werking van de arbitrage, leverde blijkbaar niks op.”

“De clubs, verenigd in de Pro League, hebben geen enkele zeggenschap in de leiding van de arbitrage. Ze betalen wel bondstaksen (6% per verkocht ticket) en dus hebben alle clubs én hun supporters recht op een correcte wedstrijdleiding. Daarom roept KAA Gent op om actie te ondernemen, in het belang van alle clubs.”

De club kwam met de volgende eisen voor een betere werking van de scheidsrechters:

Wat vragen wij?

- De samenstelling van de Professional Refereeing Board (Roberto Martinez, Bertrand Layec en Peter Bossaert) moet anders en beter. Dit orgaan stuurt het Refereeing Department aan, dat operationeel verantwoordelijk is en waarvan Frank De Bleeckere de spreekbuis is.

- De interactie tussen scheidsrechters en VAR moet beter. De onlangs beloofde synergie is er nu niet. Ook de communicatie achteraf moet beter. Waarom komt een VAR bij een overduidelijke fout niet in actie, zoals beschreven in de internationale regels van de IFAB (klik hier). Niemand komt het te weten. Meer transparantie dus.

- De voetbalbond moet contractuele afspraken vastleggen over de 16m-camera, zowel qua bemanning als positionering. De bond is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de regels, niet de rechtenhouder of de Pro League. De bond dient dus ook de financiële kost te dragen. We volgen wat dit betreft Lorin Parys van de Pro League in zijn recente initiatief om dit op punt te stellen.

- De aanstelling van scheidsrechters en VAR moet doordachter. Op woensdag 13 juli stuurt de voetbalbond scheidsrechter Arthur Denil naar Gent. Denil komt alle regels toelichten aan spelers en coaches. Een week later blijkt hij ook de VAR met dienst te zijn voor Standard-KAA Gent. Waarom wijst de voetbalbond een VAR aan die net een lang onderhoud heeft gehad met KAA Gent? Hoe kan hij onbevangen initiatieven nemen, zonder te moeten vrezen dat hem partijdigheid verweten zal worden? En hoe moet Denil op jonge leeftijd (24) al omgaan met het feit dat hij Lawrence Visser, de nummer 1 bij de refs, reviews moet aanbevelen?

“Vanuit een goedbedoelde intentie lanceren wij daarom deze oproep”, sluit Gent af. “Niet alleen in het belang van Gent, maar in het belang van iedereen. KAA Gent zal samen met de andere clubs onder leiding van Lorin Parys dit thema blijven aankaarten bij Peter Bossaert. Want, eerlijk gezegd, genoeg is genoeg.”

Bezoekje Denil

Inderdaad, in onze voetbalpodcast Sjotcast kon u al horen dat Gent een dikke week voor de competitiestart bezoek kreeg van Arthur Denil. De 24-jarige scheidsrechter kwam alle regels uitleggen aan de spelers en staf, iets dat wel vaker gebeurt voor aanvang van de competitie. Naar verluidt waren ze bij Gent, met Hein Vanhaezebrouck op kop, bijzonder opgetogen over de manier waarop Denil zich presenteerde en het reglement uit de doeken deed. Nu zijn ze bij Gent niet opgetogen dat net hij de VAR van dienst was voor de eerste competitiewedstrijd.