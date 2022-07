Heusden-Zolder

De politie van Heusden-Zolder is op zoek naar getuigen van een incident zaterdagochtend in Viversel. Rond 2 uur werd een zwaargewonde vrouw op straat gevonden, al is het nog steeds niet duidelijk wat haar overkwam. “Haar gezicht hing vol bloed”, zegt caféuitbater Bart, die de vrouw vond.