Maastrichtse verkeersagressieveling bezorgt vrouw gebroken neus in Ham

Een Maastrichtenaar moet vrezen voor een jaar cel nadat hij tilt sloeg in het verkeer. Na een discussie over invoegen, ging de 27-jarige over de rooie. Aan een stoplicht in Ham verkocht de Nederlander een vrouw in het bijzijn van haar dochtertje een klap. Ze hield er een neusbreuk aan over.

De feiten speelde zich af op 15 april dit jaar. Het slachtoffer voerde een manoeuvre uit dat de man niet zinde. Daarop reed hij voor haar in en duwde meerdere keren op de rem. Een keer ging de twintiger zelfs stilstaan. Uiteindelijk liep het helemaal uit hand aan de stoplichten. Hij ging verhaal halen en mepte de vrouw voor de ogen van haar 11-jarig dochtertje op de neus. Ze hield er een neusbreuk aan over. Ook zou de vrouw tot op vandaag sukkelen met een verminderde reukzin en regelmatig last hebben van hoofdpijn.

Het slachtoffer was vijftien dagen werkonbekwaam en vroeg bij monde van haar advocaat Patrick Bussers een voorlopige schadevergoeding van 830 euro en 750 euro voor de dochter. Voor de procureur was de schuld van de verdachte bewezen en hij verwees daarbij naar de verklaring van twee getuigen. “Ik vorder een jaar cel of een fikse werkstraf.” De betichte probeerde in de rechtbank te minimaliseren. “Uit schrik heb ik een slaande beweging gemaakt. Ik heb niet gevoeld dat ik haar geraakt heb.”

“Hoe kan dat, want haar neus was wel over”, repliceerde de procureur. De Nederlander zakte zonder advocaat naar de rechtbank af. “Ik wil nog graag mijn excuses aanbieden. Dat lukte me niet eerder omdat ik haar gegevens niet had.”

Vonnis op 2 augustus.