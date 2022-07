Relatie met voetballer Dante Vanzeir is voorbij: Raphaëlla duikt weer op in ‘Love island’

Verrassing in ‘Love island’, want opeens worden er nieuwe kandidaten uit de hoed getoverd, en het blijken oude bekenden te zijn. Een van hen is Raphaëlla Deuringer (23). Vorig seizoen stapte ze zelf nog uit het programma. En tot voor kort had ze een relatie met profvoetballer Dante Vanzeir. Die relatie is nu dus voorbij.