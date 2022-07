Denen van Efterklang zoeken lokale zangers voor optreden op Absolutely Free Festival

Genk

De Deense band Efterklang is altijd wel te vinden voor een samenwerking met andere artiesten. Speciaal voor hun optreden op de mainstage op het Absolutely Free Festival (AFF) in Genk zijn ze op zoek naar lokale en Belgische muzikanten. Ze willen samen met tien zangers en zangeressen een gelegenheidskoor vormen op vrijdagavond 5 augustus. Geïnteresseerden die zich op die vrijdag kunnen vrijmaken voor repetitie en optreden kunnen (in het Engels) een mailtje sturen naar windflowers@efterklang.net met hun gegevens en motivatie. (nco)

Absolutely Free Festival, op 05/08 en 06/08, C-mine Genk. www.absolutelyfree.be

