Het wordt hard gespeeld: Scouts naar Raad van State om op kampterrein in La Roche te kunnen blijven

Een scoutsgroep uit Wilrijk moet zijn kampterrein in La Roche op bevel van de burgemeester per direct verlaten wegens lawaaihinder en hygiëneproblemen. De scoutsgroep onderhandelt momenteel met de burgemeester in de hoop dat hij zijn beslissing herziet. Nu die laatste niet op zijn stappen lijkt te willen terugkeren, gaat de groep over tot juridische stappen om het kamp toch voort te zetten. Ze startten een spoedprocedure bij de Raad van State. Scouts en Gidsen Vlaanderen betreurt dat het lokaal bestuur niet meer “redelijkheid en creativiteit” heeft getoond in het zoeken naar een oplossing.